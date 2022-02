Granville. Le Tendance Live 2020 est annulé

Les circonstances exceptionnelles dans lesquelles se trouve le pays et l'interdiction de rassemblements obligent la direction de Tendance Ouest à annuler l'édition 2020 du concert " Tendance Live " programmée le 12 juin prochain à Granville dans le département de la Manche.

L'anniversaire de la radio

Chaque année, depuis très longtemps, cet événement du mois de juin est l'occasion pour Tendance Ouest de fêter avec ses auditeurs et ses partenaires l'anniversaire de la radio (le 38ème en 2020), la musique et l'été.

C'est le cœur gros que les responsables de Tendance Ouest et ses partenaires majeurs, le conseil départemental de la Manche et la ville de Granville doivent pour la première fois annuler ce grand rendez-vous populaire, festif et gratuit.

La direction de Tendance Ouest tient à " remercier ses partenaires fidèles, les artistes qui avaient déjà répondu présent pour cette nouvelle édition, ses prestataires techniques, les équipes de la radio et l'ensemble de ses auditeurs pour leur confiance ".

Des souvenirs et des projets

En juin 2019, plusieurs dizaine de milliers de spectateurs avaient assisté à la sixième édition du Tendance Live Granville (organisé auparavant à Saint-Lô) au bord de la mer. 12 groupes et artistes avaient foulé la scène pour plus de 4h de concert.

Dans le livret de présentation de l'édition 2020 du Tendance Live Anova à Alençon, le 31 janvier dernier, la direction de Tendance Ouest écrivait : " Les Tendance Live ne sont pas des concerts comme les autres… Dans une société contemporaine où tout se vend et s'achète, ils sont totalement gratuits et ouverts à tous. Leur production et leur organisation sont entièrement portées par l'équipe d'une radio locale." Plus loin, " …aussi et surtout en raison des liens qui nous unissent depuis trente-sept ans en Normandie. Ces liens affectifs puissants qui existent entre une radio et ses auditeurs. Ce chuchotement quotidien entre les animateurs et vous. Vos " histoires " qui font notre histoire et dont les journalistes de la rédaction rendent compte toute l'année. Cette musique, bande originale de nos vies, qui nous permet de partager nos émotions. "

La première radio indépendante de Normandie, Tendance Ouest, est convaincue que les conditions seront rapidement réunies pour organiser une nouvelle édition du "Tendance Live" en Normandie.