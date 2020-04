Confinement . L'écho des réseaux #21 : les contenus qui font du bien

Les jours rallongent et la fin du confinement approche doucement. Pour passer le temps et se changer les idées, petit tour d'horizon des contenus les plus drôles, mais aussi les plus touchants, dénichés sur les réseaux sociaux !

Un confinement réussi

Le voisin de cet internaute a visiblement très bien respecté le confinement et ne semble pas avoir utilisé une seule fois sa voiture, vu l'état. Les oiseaux eux, s'y sont donné à cœur joie !

Je peux certifier que mon voisin a respecté le confinement ! 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/n19VlhFhiR — Laurent Marsick (@lmarsick) April 23, 2020

Déconfiné et protégé

Vraiment, il y a de l'idée mais, lors du déconfinement, tenez-vous en aux gestes barrières et aux masques et gardez ces bulles gonflables pour une partie de bubble-football.

Une reprise de Vesoul confiné

Les Goguettes, un groupe d'humoristes et musiciens ont l'habitude de détourner de chansons. Cette fois-ci et confinés, c'est sur du Brel que deux membres des Goguettes se lâchent avec T'as voulu voir le salon.

Les coulisses d'un JT confiné

Lou Pernaut, fille de Jean-Pierre Pernaut est désormais, et ce, pendant la période du confinement, la maquilleuse personnelle du présentateur du journal télévisé de TF1 !

Un petit tour en bateau ?

Même si le confinement n'est pas encore terminé, rien n'empêche de rêver un peu…

Mario Kart maison !

Tandis que, pendant le confinement, certains s'amusent à se défier sur des jeux vidéo comme Mario Kart, d'autres les recréent !