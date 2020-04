Normandie. Un peu de patience avant de trouver des masques en tissu en pharmacie

Depuis dimanche 26 avril, les pharmacies peuvent de nouveau vendre des masques après un arrêté publié au Journal officiel. Depuis le début de la crise du coronavirus, il était impossible d'en trouver puisque les masques étaient réservés aux professionnels de santé.

Des masques en tissu

Pour le grand public, il ne s'agira pas de masques chirurgicaux ou FFP2 qui restent à destination des soignants, mais des "masques non sanitaires", indique le décret. Les pharmacies vont ainsi vendre des masques en tissu, lavables et réutilisables. Après cette annonce, de nombreuses personnes se sont dirigées vers les officines pour essayer d'en trouver.... en vain !

"Les commandes vont être livrées soit en fin de semaine, soit en début de semaine prochaine", indique Isabelle Roussel, conseillère nationale de l'Ordre des pharmaciens, installée à Cléon, au sud de Rouen. "Il y a certainement eu des précommandes mais rien n'a pu être envoyé en attendant le décret", ajoute la pharmacienne.

Les prix, eux, seront également encadrés par la loi et devraient aller de 5 à 15 euros selon le type de masque et le nombre possible de réutilisations (allant jusqu'à 50 fois pour les modèles les plus chers). Il s'agit de masques respectant les normes Afnor établies pour ces produits.