Seine-Maritime. Une maison détruite par les flammes, sept personnes relogées

Les flammes sont parties de la pergola de cette maison de Brémontier-Merval dans le pays de Bray (Seine-Maritime), samedi 25 avril dans la soirée. À l'arrivée des pompiers sur place, l'incendie s'était déjà propagé à la toiture de la maison. Neuf engins et 21 pompiers sont intervenus sur le sinistre avec deux lances à incendie pour éviter la propagation du feu à la maison voisine mitoyenne.

Sept personnes relogées

Finalement, l'habitation concernée au premier chef a été détruite à 90 %, selon les pompiers. En tout, sept personnes ont dû être relogées par de la famille, deux adultes et trois enfants dans la première maison, et un adulte et un enfant dans la maison voisine.