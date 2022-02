Confinement. L'écho des réseaux #20 : les contenus qui font du bien

Entre un interlude musical, un hommage aux joueurs du SSC Napoli et les Jeux Olympiques confinés, les internautes, célèbres ou non, continuent de nous faire rire et de nous changer les idées pendant le confinement.

Le graphique du jour

L'importance relative de certains objets du quotidien en un graphique. On remarque plutôt bien l'intérêt porté au pyjama… Et pour l'alcool, ne serait-ce trop de rappeler qu'il est à consommer avec modération ?

Le graph le plus pertinent du moment pic.twitter.com/t4i9u8i9IW — Laure Dasinieres #StayTheFuckHome (@LUppsala) April 24, 2020

De la musique à la maison

Parce qu'il suffit de peu de choses pour faire un concert à la maison, cet internaute nous propose une interprétation d'une chanson avec des verres d'eau en guise de batterie !

Avis aux sportifs

En Italie, faute d'avoir des matchs de foot tous les week-ends, les infirmiers et infirmières ont agrémenté leurs blouses de petites dédicaces à leurs joueurs préférés du club de Naples !

🙏 Quand les joueurs du Napoli inspirent les infirmières et infirmiers en Italie pic.twitter.com/eT33Tob0WP — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 24, 2020

Encore du sport avec les JO des confinés

À défaut d'avoir les Jeux Olympique à Tokyo cet été, on vous laisse avec l'épreuve de gymnastique des JO confinés de l'Instagrameuse Mégan Vlt.

C'était donc pour ça le papier toilette ?

Preuve n°245 768 que la razzia sur le papier toilette avant le début du confinement sert désormais à faire des challenges tous aussi farfelus les uns que les autres !

Le destin du pangolin

Un petit dessin sur le pangolin, cet animal considéré comme un élément déterminant dans l'émergence du Covid-19. "Il sentait bien qu'il n'était pas ordinaire…", cette légende approximative d'une image libre de droits est tirée de L'Abécéd'hair Approxima'tif.

J'ai pas l'auteur, dommage. pic.twitter.com/87wFpQOpXO — Bernard de la VitreArrière (@zacal33) April 22, 2020

Le rêve de Tristan Lopin

L'humoriste Tristan Lopin partage (avec second degré certifié) son rêve confiné. Nul besoin d'en dire plus, les mots se suffisent à eux-mêmes. Freud, es-tu là ?