Musique. La Normande Jayde reprend le hit Dance Monkey de Tones & I

Le confinement n'empêche pas d'être créatif ! Jayde et son Jayde Band le prouvent, avec cette reprise de Dance Monkey, le hit de Tones & I.

Chacun chez soi, Jayde, la chanteuse manchoise, Martin Balouet à la batterie, Antoine Rouxelin à la basse et Colin Deschamps à la guitare s'accordent et donnent de nouvelles couleurs au hit australien. Sur sa chaîne YouTube, Jayde propose d'autre reprise comme Imagine de John Lennon et Hallelujah de Leonard Cohen.

L'enregistrement du premier EP de Jayde débutera en théorie le 19 mai.