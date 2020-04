Alençon. Réouverture des déchetteries, uniquement sur rendez-vous

Les deux déchetteries d'Alençon-nord et Alençon-sud, gérées par la Communauté urbaine, rouvriront au public à compter du mercredi 29 avril, mais exclusivement sur prise de rendez-vous, possible dès le lundi 27 avril. Avec cette procédure, il s'agit de garantir la sécurité sanitaire du personnel et des usagers, mais aussi d'organiser les flux de circulation. Aucun accès ne sera autorisé sans prise de rendez-vous préalable.

Rendez-vous à prendre au 02 33 32 40 10.