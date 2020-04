L'Aigle. Covid-19 : un projet de plateforme internet de commerce

Le Covid-19 va-t-il changer les habitudes de consommation ? Après Alençon qui a ouvert la sienne depuis une dizaine de jours, c'est maintenant le territoire de L'Aigle qui envisage une plateforme internet de vente pour les commerces locaux.

Ce nouvel outil internet pourrait permettre, de chez soi, d'acheter facilement chez les commerçants, artisans, producteurs locaux, restaurants, associations, organisateurs d'événements, en une seule opération. Des services de livraison à domicile et des points relais pourraient être créés. Pour soutenir le tissu économique et associatif local dans l'après-Covid, cette plateforme pourrait être prise en charge et animée par la Communauté des communes des Pays de L'Aigle.

Vous êtes invités à donner votre avis ici.