Le Havre. Braquage d'un bar-tabac : le gérant gazé par ses deux agresseurs

Le gérant d'un bar-tabac de la rue Irène-Joliot-Curie au Havre a été victime, le jeudi 23 avril, d'un braquage. Deux individus ont attendu la fermeture de l'établissement pour menacer le gérant avec une matraque télescopique et une bombe lacrymogène. Les deux malfrats sont repartis avec le contenu de la caisse, environ 900 euros, et 20 cartouches de cigarettes. Avant de repartir, ils ont utilisé la bombe lacrymogène contre le commerçant. Les deux individus sont toujours recherchés. La police du Havre tient à rappeler, à destination des commerçants et des entreprises, qu'un référent sûreté est présent au sein de l'Hôtel de police. Il est disponible pour conseiller sur les mesures à mettre en place au sein des établissements pour assurer leur sécurité.