Coronavirus : vos questions, nos réponses. Où puis-je m'adresser pour renouveler mes papiers d'identité ?

Question : ma carte d'identité se périme avant la fin du confinement, à qui dois-je m'adresse pour la refaire ?

Réponse : à personne. Impossible de déposer une demande de titres d'identité ou d'en retirer, les mairies sont fermées. L'Agence nationale des titres sécurisés rappelle que la réglementation liée au confinement ne prévoit pas d'exception. Il n'est pas non plus possible de prendre un rendez-vous en ligne. Toutefois, des consignes ont été données : si vous veniez à être contrôlé dans le cadre d'une sortie justifiée avec une attestation dûment remplie, la présentation d'un titre d'identité ou d'un passeport, même si sa date de validité est dépassée, sera suffisante.