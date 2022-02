Coronavirus : vos questions, nos réponses. L'alcool à brûler est-il efficace pour désinfecter contre le Covid-19?

La réponse est : oui. En cette période de Covid-19, mais aussi en cas d'épidémie de grippe ou de gastro-entérite, on ne pense pas assez à désinfecter les objets qui sont partagés par toute la famille. L'alcool à brûler est impitoyable pour supprimer les germes et les bactéries sur les poignées de porte, sur les interrupteurs… mais pensez aussi aux poignées de tiroirs. Avec le confinement, où tout le monde reste à la maison : pensez au clavier, à la souris et à l'écran de l'ordinateur. Et aussi aux smartphones. Autre solution, l'Académie de médecine préconise de désinfecter chaque jour avec des lingettes imprégnées d'alcool à 70 %, ou avec de l'eau de javel diluée dans neuf volumes d'eau.