Podcast. Coronavirus : confinement grandeur nature

Dès les premiers jours de confinement, les animaux sauvages –ils en restent quelques-uns- de tout poil ont vite compris que l'Homme n'avait plus le droit de s'agiter fébrilement en dehors de sa cabane. Ces êtres, à poils et à plumes , confinés depuis longtemps dans leurs terriers, buissons et autres nids, en ont profité pour s'offrir de grandes ballades en amoureux… Walt Disney aurait beaucoup aimé voir ces animaux se payer le luxe d'une causette au milieu des rues de nos villes.