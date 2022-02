Aunay-sur-Odon. Plus de 12 000 € de dons pour la jeune femme agressée au couteau

L'émotion est grande à Aunay-sur-Odon après l'agression violente d'une jeune femme de 25 ans par le père de son enfant, vendredi 17 avril. L'état de santé d'Élise, âgée de 25 ans, mère d'une petite fille de trois mois, reste préoccupant, selon ses proches, qui ont ouvert une cagnotte de soutien en ligne.

Pronostic vital toujours engagé

"L'agression au couteau dont elle a été victime par son ex-conjoint la laissera tétraplégique et son pronostic vital reste malheureusement engagé", indiquent-ils. La collecte de fonds sera reversée à la victime et sa famille, "pour les aider à faire face aux lourds frais à engager à de nombreux niveaux pour permettre à Élise de vivre le mieux possible le long chemin qu'elle va devoir parcourir."

En quelques jours, plus de 12 000 € ont déjà été collectés grâce au soutien de plus de 500 donateurs.