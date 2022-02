Coronavirus : vos questions, nos réponses. Confinement : peut-on laver sa voiture ?

Question : peut-on laver sa voiture devant son garage ?

Réponse : ça dépend… Si votre garage donne directement sur la rue, c'est non : la mienne est poussiéreuse aussi, mais c'est comme ça, les règles n'ont pas changé. Malgré le soleil de ces derniers jours, vous devez rester confiné dans la maison, et pas devant la porte du garage. Donc pas de lavage de voiture. Cette activité extérieure "n'est pas indispensable", elle ne rentre donc pas dans le cadre des sorties qui sont autorisées par le gouvernement. La voiture attendra : le lundi 11 mai, ce sera coiffeur pour vous… et lavage pour la voiture !

Un seul cas permet d'échapper à cette règle : si vous avez un jardin et que votre voiture peut y entrer. Dans ce cas, vous êtes évidemment à l'intérieur de votre propriété et… vous y faites ce que bon vous semble. Cela peut paraître étonnant, mais c'est comme ça ! Il est également interdit de passer dans les stations de lavage, qui restent ouvertes exclusivement pour les véhicules sanitaires des personnels de santé et des secours.