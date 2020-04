Manche. Le Département veut fournir un masque à chaque habitant

Un masque pour chaque habitant, c'est la volonté du Département de la Manche et de ses huit communautés de communes qui ont lancé un processus de fabrication de 500 000 masques en tissu. Ils devraient être distribués d'ici le lundi 11 mai via les mairies de chaque commune de la Manche. Ces masques devraient être fabriqués par des entreprises de la Manche agréées comme Saint-James ou Grandis. Ils seront financés à 60 % par le Conseil départemental et 40 % par les EPCI.