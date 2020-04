Orne. Où obtenir des renseignements pour sa déclaration de revenus ?

Si la campagne de déclaration des revenus a débuté le lundi 20 avril, inutile de vous déplacer pour aller chercher des renseignements dans les services des impôts. Ils sont tous fermés pour cause de Covid.

Pas moins de 18 000 contribuables y avaient pourtant été reçus l'an dernier, dans le seul département de l'Orne. Savoir si l'on est imposable ou pas ou encore connaître son nouveau taux d'imposition est nécessaire pour de multiples formalités. Ainsi, les renseignements se feront, au moins jusqu'au lundi 11 mai, par Internet et par téléphone. "On trouve beaucoup de renseignements sur impots.gouv.fr, où on peut prendre un rendez-vous téléphonique avec le service des impôts", explique Régis Dachicourt, directeur départemental des finances publiques dans l'Orne.

Une plateforme téléphonique de renseignements est ouverte, au 0809 401 401

Dates limites de déclaration de revenus : par Internet, départements 01 à 19 : avant le 4 juin minuit ; 21 à 54 : avant le 8 juin minuit. 55 à 974 : avant le 11 juin à minuit. Par courrier, toutes zones : avant le 12 juin minuit.