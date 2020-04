Seine-Maritime. Le télétravail ne convainc pas au sein de Caux Seine Agglo

Le télétravail a explosé en France depuis le confinement. Une organisation qui ne convainc pas tout le monde. À Caux Seine Agglo, tous les agents administratifs sont actuellement en télétravail, mais dès le lundi 11 mai, si le déconfinement est confirmé, ils retrouveront le chemin des bureaux. Avant la crise sanitaire, la question du télétravail avait pourtant été envisagée. Le confinement "a permis de tester le télétravail grandeur nature", confie Jean-Claude Weiss, le président de Caux Seine Agglo. "On voit que c'est possible. On voit qu'on y passe beaucoup de temps pour avancer moins vite". L'agglomération a validé, la semaine dernière lors d'un comité technique, la reprise du travail des agents sur site à partir du 11 mai.