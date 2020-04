Coronavirus. Les footballeurs aussi souffrent du confinement

1 600 joueuses et joueurs de football professionnels ont participé à un sondage concernant leur état psychologique durant le confinement. Pour eux aussi, cette période est une véritable épreuve.

Selon une étude de la FIFPro, 22 % des joueuses et 13 % des joueurs ont fait état de symptômes compatibles avec le diagnostic d'une dépression. Un état d'anxiété généralisée a été par ailleurs signalé par 18 % des joueuses et 16 % des joueurs interrogés. Le pourcentage de joueurs signalant des symptômes était significativement plus élevé parmi ceux inquiets pour leur avenir dans l'industrie du football.

Cette étude favorisera-t-elle la mise en place d'un processus de reprise des championnats ?