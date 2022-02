Normandie. Visites dans les Ehpad : "Nous ferons selon les besoins des familles"

Les visites des familles sont à nouveau autorisées, depuis lundi 20 avril, auprès des pensionnaires des Ehpad. Les établissements s'organisent pour mettre en place ces visites et prévenir toute contamination par le coronavirus. "Il fallait que la situation évolue, les personnes âgées sont totalement isolées malgré la présence du personnel et n'ont plus de contact physique", réagit François Nicolas, directeur général de la Fondation Filseine qui gère cinq Ehpad en Seine-Maritime et dans l'Eure.

Les établissements prêts

L'organisation est déjà prête pour accueillir les premières familles dans les établissements : "Nous ferons en fonction des demandes des familles, des besoins des résidents et nous individualiserons les possibilités de contact, en fonction aussi des pathologies des résidents." François Nicolas ne "définit pas de durée de visite", tout se déterminera "en fonction des besoins".

Cette possibilité de visite était en tout cas très attendue de la part des familles. De "nombreux appels" ont eu lieu dans les Ehpad de la Fondation Filseine dès le lendemain de l'annonce du Premier ministre, Edouard Philippe. "Le confinement dans les établissements pour personnes âgées est en place depuis le lundi 9 mars, avant les dispositions gouvernementales", rappelle François Nicolas.

Des règles strictes

Au moment des visites, des règles strictes seront respectées par les familles et les résidents : "La question première aujourd'hui, c'est de pouvoir maintenir la sécurité des résidents et des visiteurs". Des mesures d'hygiène (prise de température, désinfection des mains, etc.), les gestes barrières et des aménagements spécifiques sont mis en place dans les Ehpad de la Fondation Filseine pour que ces visites "se passent le mieux possible pour tout le monde".

La Fondation avait lancé, au début du mois d'avril, un appel aux dons de matériel médical : "Nous avons le strict minimum en masques et surblouses, mais le strict nécessaire pour pouvoir fonctionner et proposer un accueil dans les bonnes conditions pour les visiteurs". Ces derniers devront, en effet, s'équiper lors de visites dans les Ehpad pour éviter toute propagation possible du coronavirus.