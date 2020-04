Podcast. Confinement : la distance nous rapproche

Le effets du confinement sont nombreux. Parmi eux, le rapprochement. Les règles sanitaires édictées veulent que l'on se tiennent à distance, que les poignées de mains et autres bises soient proscrites ou encore que les réunions entre amis soient interdites. Et pourtant, le confinement a rapproché les amis d'hier, les familles embarquées dans le tourbillons de la vie et les amants fragiles. Sur les réseaux sociaux ou au téléphone, comme dans les files d'attente des commerces, prendre soin d'autrui est devenu un mode de vie. Pourvu que ça dure !