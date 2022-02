Orne. Coronavirus : La Poste rouvre progressivement ses bureaux

Onze bureaux de La Poste seulement restaient ouverts dans l'Orne depuis le début de l'épidémie de coronavirus, mais elle en rouvre petit à petit.

Depuis le mercredi 15 avril, le matin à Sainte-Gauburge et à La Ferrière-aux-Etangs, et depuis ce jeudi 16, toute la journée à Putanges, Tinchebray et Longny-au-Perche.

Onze autres réouvertures sont programmées progressivement sur la semaine suivante : le lundi 20 à Briouze, le mardi 21 à Perseigne, Bagnoles-de-l'Orne, Domfront-en-Poiraie, et Moulins-la-Marche, le mercredi 22 à Ceton, Le Mêle-sur-Sarthe, La Sap-en-Auge, Rémalard-en-Perche, Tourouvre-en-Perche et le jeudi 23 à la Ferté-en-Ouche.

Trois autres bureaux devraient rouvrir la semaine suivante à Athis-Val-de-Rouvre, Gacé, Trun, et encore un début mai, au Theil-sur-Huisne. L'activité de tous ces bureaux concerne tant l'aspect courrier et colis, que l'aspect financier ou téléphonie mobile de La Poste. 21 agences communales et 35 relais Poste sont également ouverts.