[Témoignage]. Thierry Lugbull, patron de l'hôpital de Saint-Lô face au Covid-19

Thierry Lugbull a 63 ans. Diplômé de Sciences-Po et de l'Ecole des Hautes études en Santé Publique de Rennes, il dirige des hôpitaux depuis 40 ans. Aujourd'hui à la tête du Centre hospitalier Mémorial de Saint-Lô et du Centre hospitalier de Coutances, l'homme affable et passionné par son métier reconnait que l'épidémie de Covid-19 a bouleversé le quotidien de l'hôpital. Il estime que le personnel de l'hôpital à fait preuve d'un dévouement, d'un professionnalisme et d'un courage sans faille. Alors qu'il couvre d'éloges et de reconnaissance ses équipes, Thierry Lugbull lance une fois de plus un appel aux dons. Sans ces dons matériels des particuliers et des entreprises locales, l'hôpital public aurait eu beaucoup de mal à faire face au virus. La solidarité, tant au sein du personnel soignant que de la population envers lui, est l'une des grandes leçons de cette crise.

Pour faire un don matériel, il suffit d'appeler le standard du Centre hospitalier Mémorial de Saint-Lô au 02.33.06.33.33.