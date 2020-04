Argentan. Coronavirus et tennis de table : comment la Bayard gère la situation

La pandémie de Covid-19 n'a pas épargné la Bayard-Argentan : le championnat de Pro B de tennis de table a été interrompu, ses joueurs étrangers se sont retrouvés coincés sur le territoire français. Et des interrogations restent actuellement sans réponse quant aux financements futurs du club.

"On ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas"

La section tennis de table de la Bayard-Argentan, c'est un budget annuel d'environ 300 000 € et il est beaucoup trop tôt pour dire ce qu'il adviendra pour la saison 2020-2021. Pour Laurent Launay, "il est logique d'espérer que tout le monde comprenne la situation exceptionnelle : les partenaires publics et privés, mais aussi les adhérents". Le directeur sportif en appelle au bon sens. Même si la crainte est qu'une crise économique post-Covid-19 vient altérer la capacité financière des sponsors. "Mais depuis plusieurs années, avec les contraintes budgétaires des partenaires publics, on est habitués à ne pas faire n'importe quoi, on était déjà dans une logique de raison", explique l'Argentanais pour qui, "à la Bayard tennis de table, on a toujours été raisonnables, on ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas".

La gestion de l'épidémie de coronavirus sur le plan sportif ? "Ça a été très compliqué, on était en pleine logique de championnat, on se battait pour sortir de la zone rouge et on s'est retrouvés avec des joueurs étrangers coincés dans leur appartement à Argentan, qui ont finalement pu être rapatriés dans leurs pays il y a une dizaine de jours, avec le soutien de leur ambassade", explique Laurent Launay, qui précise : "sur le plan sportif, nous étions avant-derniers, alors qu'on a été derniers tout le début de saison. Ça aurait été scandaleux pour Nantes, dernier, d'en rester là. Mais la fédération française a décidé d'une année blanche et c'était la meilleure solution."

Ainsi la saison 2020-2021 débutera selon le classement de la fin de saison 2018-2019.

S'entraîner confinés

Comment peuvent s'entraîner les joueurs (dont certains sont repartis dans leur pays) qui tous sont confinés ? "Pour garder la forme sans jouer, c'est vraiment particulier. Tous les sportifs de haut niveau sont confrontés à cette situation exceptionnelle, avec des contextes d'entraînement personnels différents selon le cas de chacun. Tous doivent absolument faire un travail physique pour être prêts à reprendre, quand ce sera possible pour tout le monde."

Un brin de nostalgie dans les yeux de Laurent Launay lorsqu'il aperçoit les affiches encore apposées dans les "sucettes" à Argentan : ce mardi 14 avril, la Bayard-Argentan tennis de table aurait dû recevoir l'équipe de Thorigné-Fouillard, second du championnat.