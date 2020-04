Musique. Le concert de Lady Gaga sera diffusé sur France 2 : Together at home

Pour Lady Gaga aussi, le confinement est une privation. Une privation de concert et de communion avec son public. Une difficulté que la chanteuse a trouvé comment surmonter et rendre utile pour la bonne cause.

Il y a quelques jours, elle annonçait la tenue d'un concert Together At Home. On en sait un peu plus sur cette initiative. Tout d'abord, ce concert se déroulera le samedi 18 avril. De nombreux invités sont attendus, comme Paul McCartney, Andrea Bocceli, Stevie Wonder, Elton John, Billie Eilish, Chris Martin de Coldplay, le footballeur David Beckham ou encore Lizzo. Aux commandes de ce concert, la crème des animateurs américains : Jimmy Kimmel, Stephen Colbert et Jimmy Fallon.

L'événement sera diffusé sur France 2, en direct entre 2 heures et 4 heures du matin dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 avril, une rediffusion est prévue à 22 h 45 le dimanche 19 avril. Il sera également disponible en replay dans les jours suivants la diffusion.

Lady Gaga a tenu à rappeler que cette soirée ne sera pas une levée de fonds. Le public est simplement invité à regarder ce concert et en profiter, sans débourser le moindre centime.