[Témoignage] Coronavirus. Dans les cliniques privées, le personnel s'est adapté

Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, les cliniques privées de l'agglomération rouennaise se sont réorganisées pour accueillir une partie des patients du CHU de Rouen ainsi que des interventions qui y étaient programmées. C'est le cas notamment, sur la rive gauche, de la clinique de l'Europe, où exerce Fabien Tourrel, anesthésiste réanimateur. "L'ensemble des chirurgies programmées non urgentes ont été annulées. Nous avons conservé uniquement les chirurgies qui ne pouvaient pas être repoussées", explique-t-il.

Jusqu'à 12 lits de réanimation

En revanche, "des chirurgies urgentes non Covid", qui devaient être réalisées au CHU, sont prises en charge par la clinique privée "pour qu'eux se concentrent au maximum sur la prise en charge de patients Covid". Ces interventions ont nécessité à la clinique de l'Europe de s'équiper de matériel de réanimation : "On n'a pas normalement de patients ventilés et on s'est débrouillé pour avoir le matériel et le personnel nécessaire pour ouvrir jusqu'à 12 lits."

Le CHU de Rouen s'est doté de lits de réanimation supplémentaires pour faire face à l'afflux de malades du coronavirus. Si la situation est toujours sous contrôle, "si le CHU devait être dépassé, on a potentiellement des lits réservés pour des patients Covid [à la clinique]", poursuit le médecin.

Réorganisation professionnelle

Fabien Tourrel a aussi dû se réadapter à cette nouvelle organisation. "Quand on est dans le privé, c'est une entreprise que l'on gère avec des secrétaires, des infirmiers anesthésistes qui sont nos salariés, indique-t-il. Ça fait partie des choses à gérer administrativement." Son travail a changé depuis le début de l'épidémie, "on ne fait plus que des urgences et toutes les chirurgies réglées que l'on était habitué à faire en grand nombre sont mises en stand-by".

Mais Fabien Tourrel se montre confiant face à cette crise sanitaire : "On va y arriver."