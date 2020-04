Rouen. Tenis de table : saison blanche pour les championnats pros 

La crise sanitaire liée au Covid-19 force les fédérations de sport à prendre des décisions. Dans le monde du tennis de table, la Fédération française a tardé à donner ses ordres sur les championnats pros mais finalement a décidé d'arrêter la saison et de déclarer une saison blanche pour tous : il n'y aura ni montée, ni descente mais surtout aucun titre de champion de France ne sera décerné.

Réactions des clubs

à l'arrêt des championnats pros

Une décision dure à digérer pour Dominique Fache, président du SPO Rouen TT : "Même si cette décision semblait, au vu de l'état sanitaire actuel, inéluctable, elle est, au vu du parcours quasi-parfait de notre équipe (32 points marqués sur 33 possibles), difficile à accepter et à digérer. Je l'ai annoncé aux joueurs et à notre coach Stéphane Hucliez, qui sont tous forcement abattus par cette nouvelle." Plus pragmatique, Guillaume Liot, le coach de l'ALCL Grand Quevilly, pense déjà à la saison prochaine : "C'est une décision juste je pense au vu des conditions sanitaires, nous nous y attendions tous. C'est regrettable pour Rouen qui méritait son titre. Pour nous, le maintien était encore à conquérir. Je pense que c'est la meilleure solution qui a été prise. En espérant pouvoir démarrer la saison 2020/2021 dans des conditions plus sereines." Coté recrutement, le SPO Rouen annonce également le départ d'un de ses joueurs emblématiques Jesus Cantéro, après 7 saisons. Le SPO souhaite miser sur un joueur plus jeune pour la position de n°4 et a recruté Adrien Rassenfosse, jeune joueur belge qui aura 17 ans le 27 avril prochain. Adrien est champion de junior en Belgique, récent 1/4 de finaliste du championnat Elite senior en Belgique, est classé au 13e rang dans la hiérarchie mondiale des juniors et est 31e mondial des joueurs âgés de - de 21 ans.

"C'est un joueur en devenir, qui se donne les moyens de réussir. Ce recrutement est un pari vers l'avenir et je ne doute pas que ce sera un pari gagnant", exprime le président du SPO, Dominique Fache.