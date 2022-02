Caen. Université : tous les examens prévus d'ici le 30 mai auront lieu à distance

Eux aussi s'interrogeaient sur la tenue de leurs examens à la suite de l'annulation des épreuves du bac et du brevet des collèges, les étudiants de l'Université de Caen sont désormais fixés : ils passeront leurs partiels à distance. "Tous les examens de première session, prévus d'ici le 30 mai se feront à distance, quelle que soit la filière, que ce soit en bio, maths, droit, etc., précise Pierre Denise, président de l'Université. Pour ce qui est de la deuxième session, on ne sait pas encore si elle se fera en présentiel ou à distance, mais on veut finir l'année avant l'été."

Exception pour le concours de PACES

Parmi les 30 000 étudiants de l'Université, il y a également ceux qui préparent le concours de Première année commune aux études de santé (PACES). Pierre Denise n'imagine pas que ce dernier ne se déroule pas en présentiel. "J'ai des doutes sur le fait de l'organiser la troisième semaine de juin comme prévu. Le concours portera sur les cours donnés avant le 13 mars : une ou deux Unités d'enseignement (UE) seront peut-être supprimées", ajoute-t-il. Concernant le lieu, la piste du parc des expositions est évoquée.