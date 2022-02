Musique. Les Black Eyed Peas balancent une nouveauté ensoleillée

En plein confinement, le trio Black Eyed Peas dévoile un nouveau hit qui prépare doucement nos oreilles à l'été. Ce titre est teinté de sonorités latines, avec la présence d'Ozuna, et de chaleur, avec la voix enveloppante de J. Rey Soul.

Cette collaboration fleure bon les titres qui vont envahir nos playlists cet été. On retrouve notamment le flow haché du groupe et les mélodies ciselées du ragga-dancehall pour un mariage qui pousse à danser et remuer la tête.