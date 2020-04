Confinement. L'écho des réseaux #16 : les contenus qui font du bien

Ce vendredi 10 avril, au jour 25 du confinement, Tendance Ouest vous propose une sélection de plus en plus "tiktoquesque". Entre des soignants du CHU de Rouen qui décompressent et un énième challenge : bienvenue dans cette nouvelle édition de l'écho des réseaux.

Pour décompresser, les soignants et soignantes du CHU de Rouen… se divertissent sur TikTok ! Et c'est un 10 sur 10 pour cette chorégraphie synchronisée à la perfection !

Au fur et à mesure du confinement, la notion du temps semble disparaître chez certains… Explications. Avec humour, toujours.

Ce petit garçon de 3 ans qui dit bonjour à des passants invisible sera sûrement la chose la plus mignonne que vous verrez aujourd'hui.

My 3-year-old nephew is the friendliest toddler you'd ever wish to meet, and always says hello to all the people he walks past.



On his daily walk today, though, he had to pretend… 🤣



Hope this brightens up your day! pic.twitter.com/C4lSyYU2eb