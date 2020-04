Domfront. Un trafic de stupéfiants découvert grâce… au coronavirus !

Vendredi 3 avril, lors d'un contrôle du confinement, un individu a été contrôlé par les militaires de Domfront-en-Poiraie, au volant et sous l'emprise de stupéfiants.

La perquisition effectuée à son domicile, à Saint-Mars-d'Egrenne, a permis de découvrir quatre pieds de cannabis arrivés à maturité ainsi que le matériel lié à cette culture, et de la résine de cannabis, notamment chez un second individu domicilié à Domfront, qui a reconnu la revendre et consommer de la cocaïne. Un réseau local de vente de cocaïne et de résine de cannabis a alors été mis à jour. Le samedi 4 avril, un 3e individu a été interpellé à son domicile à Domfront. Une vingtaine de consommateurs ont confirmé le trafic. L'enquête a permis de saisir 300 grammes de résine de cannabis, 45 grammes de cocaïne, 3 630 euros en numéraire, une chambre de culture et autres matériels et téléphones. Les deux principaux trafiquants sont passés en CRPC (Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité) au tribunal d'Argentan le mercredi 8 avril et ont écopé d'une peine de 18 mois de prison, dont 12 mois ferme avec mandat de dépôt.

Ils sont incarcérés à la maison d'arrêt de Coulaines, près du Mans (Sarthe).