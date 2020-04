Normandie. Une ourse polaire "en transit" au zoo de Cerza

C'est un pensionnaire inattendu qui va faire son arrivée au Zoo de Cerza, à Hermival-les-Vaux près de Lisieux. Nanuq, une ourse polaire née le 7 novembre 2016 au zoo de Mulhouse (Alsace) y vivra quelques mois, en attendant d'être transférée au zoo de La Flèche dans la Sarthe. Le confinement a retardé les travaux de l'enclos du parc sarthois destiné à l'ourse, le zoo normand s'est donc porté volontaire pour l'accueillir, en transit.

L'animal de 200 kilos a grandi en Alsace aux côtés de sa mère, Sesi, le plus longtemps possible. Mais dernièrement, la petite s'est émancipée et les deux femelles sont désormais rivales… Nanuq devait donc être transférée rapidement, pour sa sécurité et celle de sa mère.

Tôt ce jeudi 9 avril, Nanuq a été endormie puis installée dans une cage de transport. Après son réveil, le convoi est parti vers 8 heures, direction la Normandie !

Bien sûr, les visiteurs de Cerza ne pourront pas profiter de sa présence pour le moment, le parc étant fermé en raison du confinement.