Condé-sur-Sarthe. En prison, pas de masques pour tous

A l'heure où nos dirigeants politiques font comprendre à la population que le port de masques en tissu sera vraisemblablement obligatoire d'ici le déconfinement, la CGT-pénitentiaire de la prison de Condé-sur-Sarthe, près d'Alençon, dénonce le manque de masques de protection pour le personnel. Selon ce syndicat, "seuls les surveillants qui sont en contact rapproché et permanent avec les détenus, en sont dotés", et pour le syndicat, "plus que celle des surveillants, il s'agit coûte que coûte de préserver la santé des détenus".

Sur notre demande, l'administration pénitentiaire régionale a précisé que "la doctrine de répartition des masques à ses personnels est nationale et Condé-sur-Sarthe est traitée comme les autres prisons" : uniquement des masques pour le personnel en contact permanent direct avec les détenus.

L'administration pénitentiaire précise qu'à ce jour, "aucun cas de Covid-19 n'est ni suspecté ni confirmé chez aucun détenu de Condé, et des informations sur les précautions à prendre ont été dispensées tant aux surveillants qu'aux détenus".

Enfin, l'administration pénitentiaire souligne qu'actuellement "des détenus d'une autre prison normande, celle de Val-de-Reuil (Eure), travaillent dans leur atelier à la confection de masques en tissu".