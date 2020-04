Omonville-la-Rogue. Opération de remorquage d'un objet à la dérive

Ce mercredi 8 avril à 12 h 53, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) de Jobourg reçoit deux appels consécutifs de deux habitants d'Omonville-la-Rogue, signalant un objet flottant ressemblant à un conteneur, qui dérive à environ 900 m de la côte.

Aussitôt, la vedette de la SNSM de la station de Goury est appareillée. Dans un même temps, le remorqueur d'intervention, d'assistance et de sauvetage Abeille Liberté est engagé pour une relocalisation et un éventuel remorquage. L'objet pouvant présenter un danger pour la navigation, un avis urgent a été envoyé aux navigateurs et l'hélicoptère Caïman Marine de la Marine nationale basé à Maupertus, alors en entraînement en Baie de Seine, est dérouté pour aider à la recherche de l'objet et confirmer qu'aucun autre n'est à la dérive dans la zone.

L'objet est rapidement repéré et retrouvé grâce au sémaphore de la Hague. Il s'agissait d'un conteneur de 500 litres en plastique vide. Se situant dans une zone peu profonde, il a été remorqué par la vedette de la SNSM, jusqu'au au port d'Omonville-la-Rogue.