Flers. Maire sortant réélu, Yves Goasdoué répond à son adversaire qui dépose un recours

Le 15 mars, le maire sortant de Flers Yves Goasdoué (DVG) a été réélu avec 56,4 % des suffrages exprimés et obtenu 26 sièges. Son principal opposant, Jean-François Brisset (DVD) n'a attiré que 37,83 % des votants, et obtenu 6 sièges. Pour mémoire, Lutte Ouvrière avait obtenu un siège. Mais ensuite, Jean-François Brisset a déposé un recours devant le tribunal administratif. Yves Goasdoué tacle sévèrement ce recours.

"Un score sans appel"

Ce mercredi 8 avril, le maire se fend d'un communiqué dans lequel il explique : "Monsieur Brisset a cru devoir, en fin de semaine dernière et par voie de presse, faire état du recours qu'il a introduit devant le tribunal administratif de Caen pour remettre en cause la sincérité de votre vote et faire annuler l'élection municipale de Flers. Le soir de l'élection, il a portant déclaré, je cite : on ne s'attendait pas à un score aussi net. Ce résultat, c'est forcément une défaite, c'est un score sans appel."

Et le maire de Flers de poursuivre : "En ces temps horribles, alors que des gens meurent du COVID-19, à Flers comme partout, j'avais jugé totalement indécent et déplacé de vous entretenir de ce recours que j'ai reçu, ainsi que tous les conseillers municipaux nouvellement élus, le premier avril. Cependant, beaucoup de Flériens s'étonnent que je ne fasse pas part de ma réaction et de celle, unanime, des élus Flériens de la Majorité. Je vous la livre donc, presque à regret, tant j'ai bien conscience que dans la hiérarchie des sujets que nous avons à traiter celui-ci n'est pas le plus important et de loin. Naturellement, nous avons produit nos observations dans les délais auprès du tribunal administratif. Ceci nous a demandé un surcroît de travail important, alors que les heures sont comptées pour faire face et alors que la situation se tend à Flers. Trois semaines après les élections, je me demandais à quoi pouvait être occupé Monsieur Brisset. J'ai maintenant la réponse. Il était occupé à produire, derrière un ordinateur, un document de 90 pages qui vise à faire appel d'un score qui, selon lui, est sans appel et, selon lui, est forcément une défaite !"

"Nous sommes totalement mobilisés"

Et Yves Goasdoué de conclure : "Pour ce qui nous concerne, nous sommes totalement mobilisés. Je remercie les bénévoles, quelquefois conseillers municipaux de la majorité fraîchement élus, pour leur engagement et j'apporte mon soutien à tous les soignants, et il y en a beaucoup dans notre liste, pour leur formidable dévouement. Je remercie tous les services publics et les entreprises qui nous aident au quotidien. Des jours très difficiles sont à venir. Je sais pouvoir compter sur le courage, la solidarité et l'unité des Flériennes et des Flériens."