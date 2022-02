Manche. 113 000 masques distribués par le Conseil départemental

Depuis plusieurs jours, les services du Conseil départemental de la Manche se mobilisent dans le respect des consignes sanitaires pour livrer du matériel de protection aux personnels qui en ont le plus besoin.

D'ici la fin de la semaine, ce ne sont pas moins de 112 900 masques qui auront été distribués à 118 structures de santé, d'aides à domiciles ou bien encore liées à l'enfance identifiées par l'ARS (Agence régionale de santé)

9 000 masques supplémentaires

Une procédure de distribution a été mise en place pour 20 véhicules et autant de chauffeurs. Les agents sont équipés de gants et vêtements appropriés, munis de gels hydroalcooliques. Des circuits de livraisons ont été établis et, sur place, la préconisation d'aucun contact rapproché avec les employés des établissements a été rappelée.

En complément de ces distributions, le Conseil départemental de la Manche indique que 9 000 masques seront distribués vers les services du Département et les structures qui ne sont pas dotées par l'ARS.

Jusqu'à ce mercredi 8 avril, 176 litres de gel hydroalcoolique et 350 surblouses, charlottes, surchaussures ont été distribués vers les services du Département et les établissements liés à l'enfance.