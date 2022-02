Notre-Dame-de-Gravenchon. Des prêts d'ordinateurs pour des élèves et agents de Caux Seine Agglo

Parmi les nombreuses initiatives de solidarité en cette période de confinement, celle de la plateforme Exxon Mobil de Port-Jérôme-sur-Seine, qui a décidé de prêter des ordinateurs portables.

Nathalie Guégaden-Lefort - communication Exxon Mobil

En fait, depuis 2016, l'entreprise s'est engagée avec l'Éducation nationale pour donner une deuxième vie à ses "vieux" ordinateurs (ils sont changés tous les 3 à 4 ans). Le matériel est reconditionné par des étudiants en BTS du lycée St Jo Sup du Havre puis donné à des écoles. Au début du confinement, mi-mars, il restait un stock d'un peu plus de cent ordinateurs déjà reconditionnés. La plateforme a décidé d'en prêter 90 à Caux Seine Agglo pour permettre le télétravail de ses agents. Et le lundi 9 avril, elle en a prêté 14 à l'école Professeur-Roux de Notre-Dame-de-Gravenchon, pour que les élèves puissent suivre leurs cours à distance. Des prêts à des fratries ou des enfants sans ordinateur mais pouvant se connecter à internet. Il ne s'agit là que d'un prêt. Une fois le confinement terminé, les ordinateurs seront donnés, comme prévu à des écoles du territoire.