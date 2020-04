Caen. Pâques : livraisons à domicile et réductions dans les chocolateries

Ce sont les "pires" fêtes de Pâques pour les chocolateries de Caen. Les poules, lapins, œufs en chocolat sont bel et bien en vitrines, mais peu de gens sont là pour les contempler, confinement oblige.

Un manque à gagner crucial

Si certaines ont fermé leur porte, d'autres se sont adaptées comme la chocolaterie Charlotte Cordray. "On a mis en photo tous les moulages de Pâques sur Internet pour que les gens puissent faire leur choix et passer commande", explique Jérôme Boutel, le gérant. Il propose de livrer les particuliers à partir de 30 € d'achat, "jusqu'à la fin du confinement." Un peu plus loin dans le centre-ville, la chocolaterie Hotot du Drakkar propose elle aussi des livraisons à domicile, ainsi que des remises de 30% sur tous les chocolats. "Il va falloir essayer de vendre nos 2 000 moulages qui sont déjà prêts !", indique Alexandre. Les chocolatiers ne s'en cachent pas, la situation est délicate. "Nos deux grosses périodes sont Noël et Pâques, on est inquiets." Chez le voisin de la rue Saint-Jean, "ça va être un gros manque à gagner, c'est sûr. Pâques représente 25% du chiffre d'affaires annuel."