Coronavirus. Perte de goût et d'odorat : le Covid-19 en cause ?

Parmi les nombreux symptômes de l'infection du Covid-19, au-delà des difficultés respiratoires, la perte de l'odorat (anosmie) et du goût (agueusie) peut être un facteur supplémentaire.

Une étude menée par des médecins et chercheurs ORL de l'Université de Mons en Belgique et coordonnée à l'échelle européenne confirme que sur les 417 patients testés (263 femmes et 154 hommes) ayant une "forme non sévère du Covid-19", la perte de l'odorat concerne 86 % patients et des troubles du goût 88 %. Parfois, et selon cette même étude, cette perte de sens pourrait être l'un des signes annonciateurs de la maladie, dans 12 % des cas. Par ailleurs, les femmes seraient plus atteintes que les hommes : 92 % des femmes testées contre 82 % des hommes.

Un odorat qui revient généralement en quinze jours

Les chercheurs ont révélé que le goût revenait en quinze jours pour 44 % des cas. Ils précisent aussi que "les autres patients doivent garder un bon espoir de récupération, qui pourrait se faire dans les 12 mois de l'apparition des symptômes." Le goût, lui, peut revenir de manière aléatoire, avant ou après le retour de l'odorat.

L'étude se poursuit

L'étude se poursuit afin d'expliquer "les mécanismes de cette anosmie" et affiner les résultats.

Pour mener à bien leur étude, les chercheurs demandent aux personnes concernées par cette perte de goût et d'odorat et étant testés positives au Covid-19 de témoigner via un questionnaire d'enquête, disponible sur le site de l'Université.