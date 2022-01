Confinement. L'écho des réseaux #12 : les contenus qui font du bien

Encore un jour de confinement au compteur. Combien ? 21 ? Mais peu importe le chiffre : les réseaux sociaux n'ont pas perdu de leur superbe et continuent de nous faire rire, de stimuler notre créativité et de nous aider à dédramatiser la situation dans laquelle nous sommes plongés.

Le groupe d'électropop français Deluxe s'amuse à détourner la visioconférence pour interpréter leur dernière chanson Get down. De quoi nous mettre de bonne humeur pour le reste de la journée !

Pour la Normandie, la neige attendra… Mais l'idée est là : du sport en extérieur depuis chez soi, c'est toujours possible. Il suffit d'un peu d'imagination…

L'avantage quand on fait de l'aérobic depuis son canapé, c'est que personne ne voit si vous faites une petite pause ou pas. Malin !

La dessinatrice Sophie Lambda s'est lancée dans un carnet de dessins de confinement et partage chaque jour le contenu sur son compte Instagram. Là, la dessinatrice se croit dans le film Seul au monde… dans son appartement.

Dans une autre chronique de l'écho des réseaux, nous vous parlions de la troupe EMKA, qui utilise la visioconférence pour réaliser des chorégraphies. La première nous avait envoûtés, celle-ci est époustouflante !

Pas besoin de sortir pour s'échapper✌🏻

You don't need to go out to escape✌🏻

Compagnie EMKA / Confinected épisode 2

Enjoy!!! #stayhome #becreative #choreography #emkadanceproject #RestezChezVous #art #confinected #Covid_19 pic.twitter.com/gFPtWV3B0P