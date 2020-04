Vimoutiers. Des masques contre le Covid-19 en tissu pour tentes de camping

C'est l'une de ces belles histoires solidaires, en plein confinement lié au Covid-19. Des couturières de l'entreprise Cotenor à Vimoutiers, seul atelier de fabrication en France pour les magasins Au Vieux Campeur, spécialisés dans la randonnée et le plein air, étaient au chômage partiel. Elles se sont mises à fabriquer des masques en tissu, à base de restes de stock pour fabriquer des tentes de camping de luxe ! En deux semaines, 1 200 masques, selon un modèle prôné par le CHU de Grenoble, ont été fabriqués et offerts aux personnels soignants et aux maisons de retraite du sud du pays d'Auge. Yves de Rorthays, patron du Vieux Campeur, sensible à cette initiative, "a non seulement offert le matériel nécessaire. Mais il a aussi décidé de rémunérer les six salariés concernés", explique Monique Langoisseur, responsable de l'atelier de Vimoutiers.

La demande est telle qu'après une petite pause, "la fabrication reprend mardi matin (7 avril, NDLR)", précise Monique Langoisseur. "Les couturières seront toujours rémunérées par le Vieux Campeur et les masques seront toujours offerts."