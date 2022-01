Rouen. Privé de spectacles, le Théâtre à l'ouest joint les artistes en vidéo

Comme pour beaucoup, l'annonce du confinement a été un choc pour Loïc Bonnet, le directeur du Théâtre à l'Ouest, une scène dédiée à l'humour à Rouen. "On avait une belle programmation avec Gad Elmaleh qui devait venir pour la première fois, mais c'est comme ça, on fait le dos rond."

Et l'homme de spectacle n'est pas du genre à se laisser abattre. Tout en pensant à la reprogrammation et à la reprise, il s'est dit qu'il allait proposer en vidéo des rencontres avec ses contacts. "J'ai un répertoire téléphonique assez fourni de gens plus ou moins célèbres. Et donc je voyage pour faire découvrir des personnalités."

Stéphane Guillon, Bruno Guillon, Alex Goude, Cauet et bien d'autres échangent avec le directeur de la salle, plaisantent, racontent leur confinement, font visiter leur maison… Chaque jour à 18 heures, une vidéo est postée sur la chaîne YouTube ou la page Facebook du Théâtre à l'Ouest.

Loïc Bonnet propose aussi des rencontres avec des personnalités plus confidentielles, comme son ami paparazzi à Los Angeles ou une chanteuse québécoise.

Des Normands jouent aussi le jeu, comme bientôt Richard Hill, l'entraîneur du Rouen Normandie Rugby, Anglais et confiné en Normandie, loin de sa famille. Un moyen de redécouvrir ces personnalités et de se soulager l'esprit, le plus souvent avec l'humour en toile de fond.