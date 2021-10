Infirmerie : 3 758 passages à Malherbe en un an !

Ces deux infirmières scolaires au lycée Malherbe de Caen ont repris le travail, mardi 4 septembre, et commencé par classer les 2 000 fiches qui concernent autant d’élèves de l’établissement. “L’infirmerie est ouverte quasiment tout le temps”, explique Véronique Luce, qui assure aussi trois nuits d’astreinte hebdomadaire pour l’internat. Maux de tête, de ventre, détresse psychologique, stress ou même déception amoureuse : à l’infirmerie (quatre lits), les élèves sont reçus du petit bobo aux situations plus graves. Et Aurélie Blondel a le coup d’oeil quand un lycéen entre dans son bureau : “Ca sent parfois la dispense d’éducation physique et sportive !”, s’amuse t-elle.

Un lycée de 2 000 élèves

Qu’il s’agisse de vraies difficultés ou de comédie passagère, les deux infirmières ont toujours une oreille attentive aux élèves. “Mais nous ne sommes pas dupes. Nous vérifions si l’élève est un absentéiste”. Aurélie Blondel et Véronique Luce assurent aussi des journées de prévention auprès des quatorze classes de seconde. L’an dernier, elles ont accueilli à l’infirmerie 3 758 élèves.