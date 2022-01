Deauville. Vacances de la zone C : faut-il craindre une vague de Parisiens ?

Le ministre de l'intérieur Christophe Castaner a été clair sur le sujet : "On ne part pas en vacances pendant la période de confinement." Malgré cette interdiction, faut-il craindre une vague de touristes sur le littoral normand alors que la zone C débute ses vacances de Pâques ce vendredi 3 avril ?

"On a eu une vague de résidents secondaires au début du confinement, indique Olivier Paz, maire de Merville-Franceville. Maintenant, cet exode est illégal. Les gens ont aussi pris conscience de la gravité de la situation." Comme partout, les sept campings de la commune sont fermés. "L'accueil est interdit et ils ont eu pour consigne de couper l'eau et électricité." La station de Deauville est d'ailleurs bien connue pour être l'un des spots préférés des Parisiens (6 000 résidences secondaires au total). "Toute circulation, d'où qu'elle vienne et où qu'elle aille renforce les risques de contamination. Il faut les éviter", explique le maire Philippe Augier. À partir de ce soir, 160 000 policiers et gendarmes sont réquisitionnés en France. Les contrôles routiers vont s'intensifier sur les zones balnéaires comme en Normandie.

Olivier Paz, maire de Merville-Franceville Impossible de lire le son.

Philippe Augier, maire de Deauville Impossible de lire le son.