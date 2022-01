Insolite. Au Pays de Galles, des chèvres envahissent une ville confinée

En raison des mesures de confinement mises en place au Pays de Galles, la ville balnéaire de Llandudno voit passer plus de chèvres que d'humains sur ses trottoirs. Même si les habitants ne sont pas totalement étonnés par la présence des bêtes, car certaines biquettes viennent parfois se réfugier en ville par mauvais temps, là, ils assistent aux passages réguliers de troupeaux entiers devant chez eux.

Un homme, Andrew Stuart, est devenu rapidement dans sa ville le reporter de ces animaux qu'il photographie et filme régulièrement. Il a préféré ne pas alerter les autorités et continuer à laisser la nature reprendre ses droits.

Des images que la BBC n'a pas hésité à partager sur son compte Twitter.

This shows what it's all about. They're scared of me (a human) in this. They don't like people. They usually only come down from the Great Orme when it's windy, and only the back streets at the top of Mostyn Street. Now lockdown means it's empty, they're going further than ever. pic.twitter.com/roZpNm61Qh