Coronavirus. Les arrêts maladie pour les aidants bientôt possibles

C'est le résultat d'un lobbying de France assos santé, l'organisation qui représente les droits des usagers du système de santé auprès des décideurs.

Dans les prochains jours, les médecins pourront délivrer des arrêts maladie aux aidants ou aux proches qui cohabitent avec des personnes sensibles ou malades, particulièrement vulnérables face au nouveau coronavirus. "Il s'agit de ce proche qui va au travail, qui sort, et qui risque de contaminer la personne fragile, détaille Yvon Graïc, président de France assos santé Normandie. Ce sont des choses que l'on fait remonter à la tutelle, des problèmes pratiques que l'on essaye de solutionner directement avec le décideur."

Un arrêt maladie pour les aidants

L'association avait salué le fait que ces personnes fragiles puissent elle-même bénéficier d'un arrêt maladie initial de 21 jours, tout en dénonçant que les autres membres de leur foyer n'en profitent pas. Ces personnes sensibles ont été identifiées par le Haut conseil de la santé publique. Il s'agit :

-Des personnes âgées de 70 ans et plus ;

-Des patients aux antécédents cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée, accident vasculaire cérébral ou coronaropathie, chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;

- Des diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou présentant des complications secondaires à leur pathologie ;

- Des personnes présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale ;

- Des patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée et les malades atteints de cancer sous traitement.

La disposition doit être précisée rapidement par le ministère de la Santé.

"La personne remplira une déclaration sur ameli.fr. Il faudra quand même, sans doute un arrêt prescrit par le médecin généraliste", pense Yvon Graïc.