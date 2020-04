Tendance Confidences. Les billets spirituels de l'abbé Laurent Lair du mois d'avril

Chaque dimanche, un prêtre évoque une fête ou un texte de l'Évangile. En avril, il s'agit d'un prêtre du diocèse de Bayeux-Lisieux, l'abbé Laurent Lair.

Les rameaux, par temps de confinement : "Voilà que nous avons été stoppés net dans notre course folle par un tout petit virus, minuscule…"

Un temps de Pâques confiné : "Des confinements, la Bible en connaît ! L'Arche de Noé(...) Il y a aussi Jonas qu'une baleine a avalé (...) Il y a encore le confinement des disciples de Jésus."

Enfin, le plus célèbre confinement, celui de Jésus qui, après sa mort en croix, a été déposé dans un tombeau. L'Amour invincible de Dieu qui dit à chaque être humain : "Je t'aime et rien, pas même la mort, ne pourra te séparer de moi."

