Orne. Coronavirus : La Poste rouvre huit bureaux en horaires pleins

Dès le lundi 6 avril, La Poste va rouvrir des bureaux qu'elle avait temporairement fermés pour cause de coronavirus. Huit bureaux seront ainsi ouverts dans l'Orne, sur des horaires pleins, de 9 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures, à Alençon, L'Aigle, Argentan, Flers, La Ferté-Macé, Mortagne, Bellême, et Sées.

Par ailleurs, le paiement des prestations sociale est anticipé au samedi 4 avril 2020, avec retrait possible dans les distributeurs automatiques de billets.