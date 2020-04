Le Grand-Quevilly. Malgré le confinement, l'ALCL Tennis de Table finalise son recrutement

Alors que la période de confinement s'éternise et met en suspend la saison 2019-2020, le club de l'ALCL Tennis de Table de Grand-Quevilly clôture son recrutement pour la saison à venir. La FFTT a déjà arrêté tous les championnats amateurs mais doit encore statuer sur les championnats Pro. La saison est quand même compromise et figée dans l'état actuel du classement. Pendant ce temps, les clubs s'affairent pour la saison prochaine et les recrutements se clôturent.

A Grand Quevilly, le coach Guillaume Liot présente son nouvel effectif :

- Tamolwhan Kethkuan dit "Momie", 23 ans, ancienne joueuse du club de Lys-Lille Métropole. Meilleur classement mondial : 58. "Momie souhaitait nous rejoindre afin de retrouver un nouveau challenge".

- Pauline Chasselin, déjà présentée précédemment, 23 ans, ancienne joueuse du club de Metz. Classement : 26. "Pauline souhaitait gagner du temps de jeu. Nous avons confiance en elle et nous souhaitons la relancer dans son aventure pongiste".

- Li Samson, 38 ans, ancienne joueuse de St DENIS. Classement : 18. "Lili était en fin de contrat pour la saison prochaine. Je recherchais une joueuse d'expérience pour encadrer nos jeunes. C'est une référence en Pro A".

- Roza Soposki, 23 ans, 2e saison au club. Classement : 56. "Roza est un élément important de notre effectif. Elle a apporté sa bonne humeur et sa combativité lors de chaque rencontre. En coupe d'Europe, elle a largement contribué à notre bon parcours."

L'ALCL présente un effectif rajeuni, avec quelques joueuses qui se connaissent à travers les différentes compétitions individuelles internationales et aussi à travers l'équipe de France (Pauline et Li font partie de l'équipe de France, Roza est dans le staff Handi).

"Nous espérons retrouver un classement en Pro A, un peu plus haut que cette année. En coupe d'Europe ETTU, nous viserons une qualification pour les quarts de finale et après, pourquoi pas aller plus loin, en fonction du tirage", confie le coach Liot.