Coronavirus : vos questions, nos réponses. Je suis en bonne santé, puis-je me faire tester ?

Question de Philippe : "Actuellement je suis confiné et en bonne santé, mais j'aimerais quand même me faire dépister. Où puis-je me renseigner car lorsqu'il va falloir reprendre le travail, l'employeur demandera si on est apte."

Notre réponse : Pour l'instant, vous n'avez pas à vous faire dépister, surtout si vous êtes en bonne santé et que vous ne présentez pas de symptômes. Les tests ne sont réalisés que sur ordonnance et réservés à des personnes sensibles. C'est le cas du personnel soignant, des résidents en EHPAD (Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) ou des malades ayant une santé fragile.

Quand vous reprendrez le travail, l'employeur n'aura pas à vous demander si vous êtes apte, surtout si vous êtes en bonne santé.