Orne. Conseil départemental : réunion virtuelle pour des décisions bien réelles

Prévue le vendredi 27 mars mais annulée à cause du Covid-19, la session plénière du Conseil départemental de l'Orne aura lieu les jeudi 2 et vendredi 3 avril, sous forme dématérialisée, après un accord entre majorité et minorité. Les élus auront 24 heures pour se prononcer sur une plateforme dédiée sur 38 rapports : télémédecine dans les EHPAD (Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes), revitalisation des centre-bourgs ou encore des subventions aux associations et aux entreprises.